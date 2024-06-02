Для будущего России: как будет реализовываться новый нацпроект «Молодежь и дети»

«Молодежь и дети» — один из пяти новых нацпроектов, которые запланированы на ближайшее шесть лет. Этот нацпроект коснется порядка 50 миллионов человек — всех в возрасте от трех до 35 лет (это у нас по закону — верхняя возрастная планка для молодежи).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии