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Для будущего России: как будет реализовываться новый нацпроект «Молодежь и дети»

Для будущего России: как будет реализовываться новый нацпроект «Молодежь и дети»

«Молодежь и дети» — один из пяти новых нацпроектов, которые запланированы на ближайшее шесть лет. Этот нацпроект коснется порядка 50 миллионов человек — всех в возрасте от трех до 35 лет (это у нас по закону — верхняя возрастная планка для молодежи).

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