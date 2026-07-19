Блогер Илья Сатир показал кадры страстного поцелуя со своей новой возлюбленной

Блогер и пародист Илья Сатир (настоящее имя — Илья Шабельников), который в прошлом году расстался с певицей Катей Кищук, опубликовал на своей странице в запрещённой социальной сети откровенные кадры с новой возлюбленной.
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