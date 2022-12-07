Первая пауза. На ЧМ по футболу в Катаре завершились матчи 1/8 финала

Турнир уходит на двухдневный перерыв. Первая стадия не обошлась без сенсации: ее подарила сборная Марокко, впервые вышедшая в своей истории в четвертьфинал мундиаля, обыграв одного из фаворитовНа чемпионате мира по футболу двухдневный перерыв.