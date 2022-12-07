Business FM

65 950 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Борис Антонов
    Надо повернуть их обратно , а уже пустые гнать через Босфор в другое место.FT: после начала ...
  • Валера Патрушев
    С ума посходили что ли!Кому вы верите,как только наши уйдут хохлы займут станцию,заминируют и начнется шантаж....Насколько реалист...
  • Лариса Поплавская
    Хватит уже отводить войска из мест, где положены жизни наших солдат. Пора уже отодвигать фашистов без всяких оглядок ...Глава МАГАТЭ Грос...

Первая пауза. На ЧМ по футболу в Катаре завершились матчи 1/8 финала

Первая пауза. На ЧМ по футболу в Катаре завершились матчи 1/8 финала

Турнир уходит на двухдневный перерыв. Первая стадия не обошлась без сенсации: ее подарила сборная Марокко, впервые вышедшая в своей истории в четвертьфинал мундиаля, обыграв одного из фаворитовНа чемпионате мира по футболу двухдневный перерыв.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх