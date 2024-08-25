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«Нужно, чтобы проценты по рассрочке не закладывались в стоимость товара»

«Нужно, чтобы проценты по рассрочке не закладывались в стоимость товара»

Трансграничные сделки с криптой в эксперименте, который стартует в этом году, будут проходить через установленные площадки, рассказал в интервью «Известиям» статс-секретарь — зампредседателя Банка России Алексей Гузнов.

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