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Военное обозрение

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  • Maxim
    С прокурорских надо начинать: кто сажать будет..Курский врио губе...
  • Eduard
    Ничего реально Бандера не сделал,как его пиарят!Экс-премьер Польш...
  • Александр Корякин
    Давно пора посылать подобных "заявителей" куда подальше и публично. Чтобы знали своё место...В Госдепе осудили...

Большие планы и неудачный результат САУ AHS Kryl

Большие планы и неудачный результат САУ AHS Kryl

В течение нескольких лет Польша разрабатывала перспективную САУ AHS Kryl. Несмотря на все усилия, это изделие не удалось довести до принятия на вооружение, а недавно этот проект закрыли ввиду отсутствия перспектив.

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