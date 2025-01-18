Большие планы и неудачный результат САУ AHS Kryl

В течение нескольких лет Польша разрабатывала перспективную САУ AHS Kryl. Несмотря на все усилия, это изделие не удалось довести до принятия на вооружение, а недавно этот проект закрыли ввиду отсутствия перспектив.
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