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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» пропускает 9 матчей подряд. 2.00 – «Шеффилд» забьет

«Челси» примет «Шеффилд Юнайтед» в 17-м туре чемпионата Англии. Лондонский клуб пропустил в каждом из девяти последних матчей.

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