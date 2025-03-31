Завершилась уникальная операция по доставке полярников на дрейфующую станцию

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) завершил уникальную операцию по доставке ученых и грузов на дрейфующую станцию «Северный полюс-42», расположенную в 500 км от Северного полюса.
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