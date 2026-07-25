Протесты в Индии приобретают общенациональный масштаб

Протестные акции индийских студентов охватили несколько штатов, пишет 25 июля издание India Today. Протесты в связи с утечкой экзаменационных заданий для поступающих в медицинские вузы охватили несколько штатов Индии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии