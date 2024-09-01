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Гладков: при атаке ВСУ на Белгород ранило 8 человек, в том числе двух детей

Гладков: при атаке ВСУ на Белгород ранило 8 человек, в том числе двух детей

Российская система ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. Из-за атаки ВСУ в областном центре пострадали восемь мирных жителей, в том числе двое детей, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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