Апты Алаудинов: сейчас идет решающий бой СВО

валерия

"... Большая часть людей в нашей стране живут и думают, что война — это где-то там и что она их не касается. Есть такая категория людей, которые так думают. Победа России в этой СВО однозначна. Единственное, встает вопрос, когда это все завершится, когда будут у нас парады побед, когда те герои, которые героически отдавали свои жизни, их будут чтить, когда те герои, которые сегодня находятся на передовой, будут стоять на этих парадах побед. И тогда ваши дети спросят у своих отцов и матерей: "Папа, мама, чужие отцы — они герои, они воевали за Россию. А вы чем тогда занимались?" У меня один вопрос. Что вы на это им ответите? Как вы будете потом смотреть в глаза детям своим? Если даже вы не находитесь на передовой, вы должны болеть за своих братьев и сестер, которые сегодня воюют против фашистов, сатанистов, словом, делом. Даже если вы просто будете ходить и молиться, это тоже называется "воевать"..."