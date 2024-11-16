В Польше анонсированы «важные переговоры» по Украине

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Стараясь перехватить новые инициативы по Украине, исходящие от возвращающегося в Белый дом Трампа, европейские союзники по коалиции создают свою собственную повестку, собираясь помешать разрешению конфликта между Киевом и Москвой.

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