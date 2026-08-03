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Очередной пермский экс-мэр должен вернуть в бюджет свои премии

Нытвенский районный суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал бывшего главу Нытвенского муниципального округа Рината Хаертдинова вернуть в местный бюджет 628,7 тысячи рублей — эту сумму составили полученные им премии.

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