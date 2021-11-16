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Диабетолог Майоров назвал продукты, которые нельзя есть после 60 лет

Диабетолог Майоров назвал продукты, которые нельзя есть после 60 лет

Правильно питаться нужно в любом возрасте, но после 60 лет этому стоит уделить особое внимание. Именно в этот период начинают проявляться различные заболевания, а организм все чаще начинает давать «сбои», если проигнорировать здоровое меню или пренебрегнуть распорядком дня.

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Комментарии
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Анна Эржибова
ну да зато можно колоть гадостью
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1
11 час.
Александр Лисовский
Да уж !
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8 час.
Сергей Кейзеров
"в рационе должно быть не менее 50% от всех белков" - странная рекомендация. Допускать систематическое недополучение половины белков - в любом возрасте п-ц.
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1
4 час.

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