Диабетолог Майоров назвал продукты, которые нельзя есть после 60 лет
Правильно питаться нужно в любом возрасте, но после 60 лет этому стоит уделить особое внимание. Именно в этот период начинают проявляться различные заболевания, а организм все чаще начинает давать «сбои», если проигнорировать здоровое меню или пренебрегнуть распорядком дня.
Комментарии
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ну да зато можно колоть гадостью
"в рационе должно быть не менее 50% от всех белков" - странная рекомендация. Допускать систематическое недополучение половины белков - в любом возрасте п-ц.
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