Диабетолог Майоров назвал продукты, которые нельзя есть после 60 лет

Правильно питаться нужно в любом возрасте, но после 60 лет этому стоит уделить особое внимание. Именно в этот период начинают проявляться различные заболевания, а организм все чаще начинает давать «сбои», если проигнорировать здоровое меню или пренебрегнуть распорядком дня.