Готовим бутерброды с селедкой, яйцом и майонезом: идеально для праздника

Сельдь с яйцом и майонезом — идеальное сочетание сливочного соуса и слабосоленой рыбки. Делимся простым рецептом аппетитных бутербродов с селедкой на праздничный стол — вкуснейшей закуски на Новый год и не только.
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