ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

538 подписчиков

Неделя сокрушительных ударов: Россия поразила объекты ВСУ и уничтожила десятки судов

Неделя сокрушительных ударов: Россия поразила объекты ВСУ и уничтожила десятки судов

Минобороны России сообщило о поражении объектов ВСУ и 34 судов за неделю Вооружённые силы России с 1 по 7 августа нанесли два массированных и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии