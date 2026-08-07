Неделя сокрушительных ударов: Россия поразила объекты ВСУ и уничтожила десятки судов

Минобороны России сообщило о поражении объектов ВСУ и 34 судов за неделю Вооружённые силы России с 1 по 7 августа нанесли два массированных и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками.
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