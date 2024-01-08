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В сети магазинов X5 Group объяснили задержки поставок курицы

В сети магазинов X5 Group объяснили задержки поставок курицы

В магазинах нескольких регионов России наблюдаются задержки поставок курицы, с подобными жалобами в адрес магазинов «Пятерочка», «Чижик» и «Перекресток» обратились жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска и Ульяновска.

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