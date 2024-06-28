Больше не стерилизую банки с огурцами в кастрюле. Нашла проще способ — в микроволновке (быстро получается)

«Хитрый трюк» для засолки огурцов, который мало кто знает и использует. Я сама недавно узнала про этот способ и подумала: а действительно, зачем мучиться со всеми этими кастрюльками, когда можно стерилизовать банки с огурцами намного проще.
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