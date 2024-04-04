Гвардии рядовой Майборода точным ударом «Града» уничтожил колонну ВСУ

Старший наводчик реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» гвардии рядовой Максим Майборода выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке наступающих подразделений ВС РФ, когда в ходе артразведки было выявлено скрытное передвижение противника.
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