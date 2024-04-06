Военкор Поддубный: в атаке на Белгородскую область участвовали американцы

В атаке на Белгородскую область участвовали граждане Соединенных Штатов. Об этом заявил военкор Евгений Поддубный в своем Telegram-канале, опубликовав видео, которое было снято бойцами ВСУ, которые пытались зайти на территорию Белгородской области.
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