Песков указал на право России отвечать на бандитские действия Запада в свой адрес

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, говоря о возможности ограничении поставок урана, титана и никеля из РФ, отметил, что страны не будут действовать себе в ущерб, но России надо отвечать на такие действия.
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