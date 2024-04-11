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Росгвардейцы рассказали жителям Орска о правилах обращения с оружием при затоплении

Росгвардейцы рассказали жителям Орска о правилах обращения с оружием при затоплении

Росгвардия осуществляет контроль за владельцами оружия, в том числе частными лицами и организациями. В связи с возможными чрезвычайными ситуациями, такими как паводки, рекомендуется сдавать оружие на временное хранение, чтобы избежать его потери.

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