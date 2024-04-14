Число погибших в результате удара ВСУ по Токмаку возросло до 16

На месте инцидента 12 апреля случился пожар и десятки домов остались без газоснабженияЧисло погибших в результате террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город Токмак Запорожской области увеличилось до 16.
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