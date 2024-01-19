Мировая логистика меняет маршруты — насколько это критично?

Мировые нефтяные рынки справятся с потрясениями на Красном море в краткосрочной перспективе, но продолжающиеся нападения хуситов на судоходство приведут к нехватке танкеров из-за более длительных рейсов и задержек поставок.
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