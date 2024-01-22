Сколько нужно проходить в день, чтобы снизить риск смерти?

Как известно, движение это жизнь! Если регулярно заниматься физическими упражнениями, можно в значительной мере продлить период жизни, который называют «здоровой зрелостью» и отсрочить наступление старости, ассоциируемой с болезнями.
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