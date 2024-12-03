Россиянам объяснили, как правильно общаться с людьми, имеющими инвалидность

Не надо проявлять жалость В Международный день инвалидов медицинский психолог центра реабилитации инвалидов «Бутово» Дмитрий Крючков в интервью «Вечерней Москве» рассказал, как правильно выстраивать отношения с человеком с особенностями здоровья.