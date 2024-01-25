Онищенко заявил, что появление новых штаммов коронавируса не исключается

Коронавирус исчерпал свой пандемический потенциал, но не исключается появление его новых штаммов.Об этом информационному агентству ТАСС заявил эпидемиолог, зампрезидента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
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