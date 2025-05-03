Закружились в ритме памяти: в Нижнекамске вновь станцевали «Вальс Победы»

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Надеждой Багаутдиновой Студенты многопрофильного колледжа Нижнекамска вновь исполнили «Вальс Победы» – танец, который уже стал доброй традицией в преддверии 9 Мая.
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