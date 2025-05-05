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Петербургский дневник

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Операторы FPV-дронов ударили по орудиям ВСУ на ореховском направлении

Операторы FPV-дронов ударили по орудиям ВСУ на ореховском направлении

Российские бойцы непрерывно совершенствуют тактику Операторы FPV-дронов 58-й гвардейской армии российской группировки войск «Днепр» обнаружили и ликвидировали два замаскированных артиллерийских орудия ВСУ на дальности более 25 километров на ореховском направлении в Запорожской области, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.

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