Российские бойцы непрерывно совершенствуют тактику Операторы FPV-дронов 58-й гвардейской армии российской группировки войск «Днепр» обнаружили и ликвидировали два замаскированных артиллерийских орудия ВСУ на дальности более 25 километров на ореховском направлении в Запорожской области, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.