Сотни человек стоя спели "День Победы" в штаб-квартире ООН

В зале Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке сотни человек стоя подпевали "Хору Турецкого" арт-группе SOPRANO, которые исполнили песню "День Победы" на концерте в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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