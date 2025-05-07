Мэр Москвы сообщил, какие мероприятия пройдут в столице ко Дню Победы

К празднованию 80-летия Великой Победы в Москве подготовлена масштабная программа. Праздничные мероприятия пройдут с 1 по 11 мая на фестивальных площадках, в парках, на ВДНХ, в культурных центрах и других общественных пространствах.
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