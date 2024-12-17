Прошедшая ночь в Петербурге оказалась самой холодной с начала зимы

Температура понизилась до минус 8 градусов Минувшей ночью Санкт-Петербург обновил зимний минимум температуры: по данным городской метеостанции, к 6 утра столбик термометра опустился до отметки -7,5 градусов, а ещё через час — до -8 градусов.