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Царьград

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Еврокомиссия одобрила покупку Киевом ракет Patriot на €2 млрд

Еврокомиссия одобрила покупку Киевом ракет Patriot на €2 млрд

Еврокомиссия одобрила заявку Киева на покупку ракет Patriot. Украина намерена использовать более €2 млрд из программы финансирования на €90 млрд.

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