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Приколисты

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50 оттенков серого

50 оттенков серого

-  Алиса, будь другом, притащи мои серые ботинки.-  Эти?-  Нет. Это не серые.-  Оставь Алиса! Я сама! С этим криком, мнгоопытный специалист по розыску "тех самых ботинок",  Сима Маирбековна ринулась коршуном в гардероб!  То ли сработал материнский инстинкт по защите психики Алисы, то ли она хотела, что бы мы поскорее ушли, кто в школу, кто на работу.

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