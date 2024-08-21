50 оттенков серого

- Алиса, будь другом, притащи мои серые ботинки.- Эти?- Нет. Это не серые.- Оставь Алиса! Я сама! С этим криком, мнгоопытный специалист по розыску "тех самых ботинок", Сима Маирбековна ринулась коршуном в гардероб! То ли сработал материнский инстинкт по защите психики Алисы, то ли она хотела, что бы мы поскорее ушли, кто в школу, кто на работу.