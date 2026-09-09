Более 5,8 млн избирательных бюллетеней отправили из Казани в районы Татарстана

Более 5,8 млн бюллетеней в сопровождении охраны отправили сегодня из Казани в районы Татарстана. Они поступят в территориальные избирательные комиссии и к первому дню голосования, 18 сентября, будут на участках, сообщил журналистам председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.