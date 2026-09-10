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SUSANIN

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На крупных автозаправках Удмуртии за порядком продолжают следить дружинники

На крупных автозаправках Удмуртии за порядком продолжают следить дружинники

Ижевск. Удмуртия. Дружинники на АЗС Ижевска продолжают следить за порядком. Об этом сообщается в соцсетях ДНД «Дорожный Патруль».

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