Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 073 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Парков
    Ты или дурак, или бот прозападный. Русские так себя в разговорах ведут в узком кругу, а не на публике. Мат пускают в ...Закрыл ядерным щи...
  • Владимир
    Вот что бывает, если не бомбишь Харьков.Обстрел Белгорода...
  • Олег Самойлов
    Прочитал, наконец-то статью от самого начала и до самой последней точечки. Автор ПРАВ на 1111%! Но камуниздятина ему ...Закрыл ядерным щи...

С ПРАЗДНИКОМ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ!

С ПРАЗДНИКОМ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ!

Господи Иисусе Христе, Единородный Сыне и Слове Божий, древле во пророцех Виденный, якоже зерцалом в гаданий, в последок же дний сих плотию от Пресвятыя Девы Марии нетленно рожденный и в четыредесятный день сей во Святилище во Сретение всему миру от Тоя, яко Младенец руконосим, явленный и во объятиях праведнаго Симеона во спасение всем сущим от Адама носимый! Коль преславно и пресветло Твое на руку Богоматери во храм Господень принесение и от святаго старца Божественное сретение Твое! Днесь небеса веселятся и радуется земля, яко видена быша шествия Твоя, Боже, шествия Бога нашего Царя, Иже во Святем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх