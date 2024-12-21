"Бить Москву" - "она не ответит": 10 SS и ATACMS атаковали новые цели. "Белоусов в ярости" - Выполнить "жёсткий приказ" невозможно?

Д Дмиртрий Если такой защитник экономики, то вложите деньги безвозмездно напрямую в предприятия. Могу посодействовать. Меня постоянно донимают предложениями с прямыми инвестициями. В ВПК не надо, там и без Вас хватает желающих получить хорошие дивиденды.

Эльфено4ек Чумазикова И не ответим, еще ни разу не отвечали, будем и дальше сопли на кулаки наматывать и бить по краюшку и сбоку, чтоб не дай небо будущихсновабратьевнавек не зацепить, мы же не такие, мы же гуманные, так что будем и дальше гордо терпеть.