Си Цзиньпин заявил о невыносимых последствиях конфронтации между США и Китаем

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с американским президентом Джо Байденом заявил, что конфликт между США и Китаем может привести к невыносимым последствиям для обоих государств, сообщает РИА Новости.
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