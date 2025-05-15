Зачем самолеты летают окольными путями, хотя можно было бы напрямую

Если вы когда-нибудь наблюдали за маршрутом своего авиарейса в навигационном экране или просто открывали карту с авиаперелётами, то могли заметить: самолёты почти никогда не летят по прямой линии, особенно на большие расстояния.
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