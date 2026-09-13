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Выяснилось, почему санитарные врачи закрыли ресторан рэпера Басты

Выяснилось, почему санитарные врачи закрыли ресторан рэпера Басты

Санитарная проверка обнаружила множество недостатков на кухне ресторана Frank by Баста на улице Сретенка .

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