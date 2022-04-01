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В спецоперации на Украине отличились артиллерист, мотострелок и пулеметчик

В спецоперации на Украине отличились артиллерист, мотострелок и пулеметчик

Майор Рамазан Хадживахидов. Фото: Минобороны РФ 1. Майор Рамазан Хадживахидов в составе мотострелковой бригады руководил подразделениями артиллерии, а также вел наступательные действия с целью блокировать район расположения украинских националистов.

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