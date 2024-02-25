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Хейли: американцы не хотят видеть во главе США ни Трампа, ни Байдена

Хейли: американцы не хотят видеть во главе США ни Трампа, ни Байдена

Американцы не хотят видеть во главе Соединенных Штатов ни Дональда Трампа, ни Джо Байдена. Соответствующее заявление, как пишет Telegram-канал «РИА Новости: США», сделала Никки Хейли, претендующая на выдвижение на выборах президента от Республиканской партии.

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