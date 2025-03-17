СК на транспорте начал проверку после смертельного наезда поезда на мужчину в РТ

Сотрудники Центрального МСУТ СКР начали доследственную проверку по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта» из-за смертельного наезда поезда на мужчину в Татарстане.
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