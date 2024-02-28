На Всемирном фестивале молодежи состоится просветительский марафон «Знание. Первые»

<p> В рамках просветительского марафона «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи, который по инициативе Президента России Владимира Путина пройдет с 1 по 7 марта в Сочи, выступят более ста спикеров.
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