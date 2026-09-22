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Эксперт: встреча Лаврова и Рубио может дать начало настоящим мирным переговорам

Эксперт: встреча Лаврова и Рубио может дать начало настоящим мирным переговорам

Встреча главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, которая состоится 23 сентября на полях Генассамблеи ООН, может запустить выработку дорожной карты урегулирования на Украине.

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