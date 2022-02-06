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Председатель ХДС Германии Мерц назвал "Северный поток — 2" чисто европейским вопросом

Председатель ХДС Германии Мерц назвал "Северный поток — 2" чисто европейским вопросом

Председатель Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц заявил в интервью газете Bild am Sonntag, что надеется на то, что США не будут вмешиваться в европейские дела, в частности в вопросы реализации проекта "Северный поток — 2".

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Комментарии
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Светлана Снегина
хехехе) пусть даже не надеется на невмешательство
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2 г.
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