Председатель ХДС Германии Мерц назвал "Северный поток — 2" чисто европейским вопросом

Председатель Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц заявил в интервью газете Bild am Sonntag, что надеется на то, что США не будут вмешиваться в европейские дела, в частности в вопросы реализации проекта "Северный поток — 2".
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