Собянин представил масштабный проект благоустройства территории Росбиотеха

Проект предусматривает создание нескольких функциональных зон В Российском биотехнологическом университете реализуют проект по созданию биогорода, включающий в себя ремонт студенческого общежития на 670 мест и строительство учебно-лабораторного комплекса.
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