Белый дом: Израиль нанес ряд ударов по военной инфраструктуре Ирана вне городов

Израиль нанес ряд ударов по военной инфраструктуре Ирана вне городов и других населенных пунктов. Об этом журналистам на экстренном брифинге заявил представитель вашингтонской администрации высокого ранга, передает ТАСС.
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