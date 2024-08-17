От «Санта-Барбары» до «Карточного домика»: лучшие роли Робин Райт

5 ярких героинь: дочь миллионера, девушка Бонда и жена конгрессмена «Санта-Барбара», 1984 Робин Райт 18 лет, она уже успела четыре года поработать моделью — в Америке и Японии, но после школы решила попробовать себя в кино, пришла на кастинг сериала «Санта-Барбара» и получила роль младшей дочери главы семейства Кэпвеллов Келли.