ВАДА передало в международные федерации данные из московской лаборатории

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька сообщил, что в международные спортивные федерации передано 607 пакетов с данными из базы московской антидопинговой лаборатории о возможных нарушениях со стороны российских спортсменов.
Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька сообщил, что в международные спортивные федерации передано 607 пакетов с данными из базы московской антидопинговой лаборатории о возможных нарушениях со стороны российских спортсменов.
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