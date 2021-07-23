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ВАДА передало в международные федерации данные из московской лаборатории

ВАДА передало в международные федерации данные из московской лаборатории

Глава Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька сообщил, что в международные спортивные федерации передано 607 пакетов с данными из базы московской антидопинговой лаборатории о возможных нарушениях со стороны российских спортсменов.

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